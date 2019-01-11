В Советском округе проверили состояние контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-11T14:14:33+03:00

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10 января 2019 года, сотрудники главного управления администрации города Тулы по Советскому округу провели объезд мест для сбора ТБО по 12 адресам.

Было выявлено нарушение на контейнерной площадке по адресу: улица Первомайская, дом 46, обслуживаемый УК ООО «ЖИЛЦЕНТР».

По данному нарушению главным управлением подготовлено обращение в управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы для дальнейшего направления требования в адрес УК ООО «ЖИЛЦЕНТР» о приведении площадки в надлежащее санитарное состояние.