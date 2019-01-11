В деревне Новое Глотово загорелось нежилое здание

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-11T13:50:12+03:00

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11 января 2019 года, в 11:10 в службу спасения сообщили о возгорании в пристройке нежилого здания в деревне Новое Глотово города Ефремова Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-29.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в пристройке обгорела обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Причина пожара устанавливается.