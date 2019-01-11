В тульском Скуратово отловили бездомных собак, которые пугали жителей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-11T13:21:46+03:00

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Напомним, ранее в Cети появилась информация, что в тульском поселке Скуратово стая бродячих собак бродит по улицам и пугает местных жителей. В своре насчитывается примерно 12-15 животных. Нападений на людей пока не было, но жители опасаются за свою жизнь и здоровье.

Как сообщили в администрации города Тулы, накануне, 10 января 2019 года, по обращению жительницы Центрального территориального округа Тулы в поселке Скуратово были отловлены семь собак.

По сообщению МУ «Городская служба единого заказчика» отлов остальных животных на данной территории будет произведен в ближайшее время.

Также отметим, что 14 января 2019 года в Туле будет заключен контракт с ООО «Континент +», после чего организацией будут приняты все необходимые меры по отлову и содержанию безнадзорных животных.