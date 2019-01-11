В Веневе мужчина сбивал сосульки с крыши и упал с четвертого этажа
В минувший четверг, 10 января 2019 года, примерно в 18:00 в городе Веневе Тульской области произошло ЧП.
Мужчина - житель многоквартирного дома - сбивал сосульки, стоя на балконе четвертого этажа, и сорвался вниз с высоты.
Он приземлился в сугроб, который, вероятно, и спас ему жизнь. 46-летний мужчина был доставлен в больницу с переломом бедра.
Очевидцы отмечают, что при удалении сосулек с крыш рискуют жизнью не только местные жители, но и рабочие управляющих компаний. По словам туляков, на пересечении проспекта Ленина и улицы Жаворонкова коммунальщики убирают наледь с кровли четырехэтажного дома без какой-либо страховки. На крыше отсутствуют ограждения, потому любое неловкое движение может окончиться несчастным случаем.