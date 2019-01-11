54 объекта отремонтируют по проекту «Народный бюджет-2019» в Туле

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-11T11:55:41+03:00

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54 объекта отремонтируют по проекту «Народный бюджет-2019».

Работы запланированы во всех округах Тулы.

В Пролетарском территориальном округе запланированы:

1. Обустройство теневых навесов (веранды) на территории детского сада МБОУ ЦО № 17 по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 80б;

2. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 18 по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 112;

3. Ремонт спортивно-оздоровительного блока (бассейн, сауна, спортивный зал) в детском саду МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25;

4. Замена ограждения (забора) территории МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств» по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 40;

5. Замена деревянных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 59 по адресу: г. Тула, п. Шатск, ул. Ленина, д. 15;

6. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля и установка ограждения территории в МБОУ ЦО №30 по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 162а;

7. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 35 по адресу: г. Тула, ул. Немцова, д. 3;

8. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в МБОУ ЦО № 35 по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 186;

9. Устройство тротуара вдоль автодороги от НПЦ биотехнологии «Фитогенетика» до федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и ремонт дороги от д. №8 до д. 33 по ул. Шоссейная, п. Молодежный, г. Тула;

10. Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Тула, ул. Бабякина, ул.Бункерная от д. 55 до д. 61, ул. Прудная, от д. 19 до ул. Бункерной;

11. Асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до д. Барыбинка, территория «Медвенское»;

12. Ремонт подъездов №1, 2, 3, 4 в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Баженова, д. 7;

13. Замена грузопассажирского лифта в многоквартирном 16-и этажном доме по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 47б;

14. Замена оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля в учебном корпусе № 3 МБОУ ЦО № 17 по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 80в;

15. Установка (ремонт) ограждения территории, ремонт входных групп, кронирование деревьев на территории МБОУ ЦО № 30 по адресу: г. Тула, ул. Шухова, д. 16;

16. Ремонт фасада здания и кронирование деревьев на территории МБОУ ЦО № 30 по адресу: г. Тула, ул. Серова, д. 6;

17. Обустройство теневых навесов (веранды) на территории детского сада МБОУ ЦО № 54 по адресу: г. Тула, п. Молодежный, ул. Центральная, д. 11;

18. Ремонт фасада здания и кронирование деревьев на территории МБОУ ЦО № 30 по адресу: г. Тула, ул. Шухова, д. 22в;

19. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профиля во 2-м подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 30.

В Зареченском территориальном округе запланированы:

1. Замена оконных блоков в учебном корпусе №1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №46», расположенного по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул.Центральная, д. 1-а;

2. Замена оконных блоков в здании учебного корпуса № 2 «Ленинская школа имени А.В. Чихирева», расположенного по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 11, корпус 1, корпус 2;

3. Ремонт рулонной кровли с парапетами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №10 имени А.В. Черного», расположенного по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 41;

4. Ремонт кровли здания корпуса № 1, замена оконных блоков в здании начальной школы корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Тула, пос. Ленинский, ул. Борисова, д. 4, корп. 1, МБОУ «Центр образования № 46»;

5. Ремонт сантехнического узла МБУ ДО «ЦВР» по адресу: ул. Штыковая, д. 45;

6. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Спортивная гимнастика», г. Тула, ул. Набережная Дрейера, д. 33;

7. Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от д. 10а д. Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в п. Восточный общей протяженностью 820 м;

8. Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до д. 10а д. Волоть общей протяженностью 1280 м;

9. Ремонт кровли, фасада, актового зала, благоустройство территории в МБОУ «ЦО № 57» по адресу: г. Тула, пос. Обидимо, ул. Школьная;

10. Ремонт спортивной площадки в МБОУ-лицей № 2, ул. Галкина, д. 14;

11. Ремонт тира учебного корпуса № 7, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 42;

12. Благоустройство школьной территории с заменой асфальтового покрытия и ремонтом спортивной площадки на территории учебного корпуса № 7, расположенных по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 2, МБОУ ЦО № 7;

13. Устройство приточно-вытяжной вентиляции тира учебного корпуса № 7, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Максимовского, д. 2;

14. Ремонт автомобильной дороги ул. Ватутина г. Тула, от ул. Газовая до СНТ № 7 АК «Тулачермет»;

15. Ремонт автомобильной дороги (щебенение) д. Долматовка - д. Журавлевка.

В Советском территориальном округе запланированы:

1. Восстановление ограждения МБОУ ЦО №23 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 8;

2. Ремонт фасада и замена оконных блоков учебного корпуса №2 МБОУ ЦО № 27 по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д.6;

3. Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 17;

4. Замена заполнений оконных проемов на оконные блоки из ПВХ-профиля со стеклопакетами на лестничных клетках 1-4 подъездов многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Революции, д. 35;

5. Замена оконных блоков в подъездах и ремонт подъездов по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 3;

6. Замена системы отопления по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 74а;

7. Ремонт информационно-библиотечного центра учебного корпуса № 2 МБОУ «Центр образования № 8» по адресу: г. Тула, ул. С. Перовской, д.40;

8. Ремонт мягкой кровли МБОУ ЦО № 8 по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18;

9. Ремонт пищеблока и обеденного зала УК № 2 МБОУ ЦО № 8 по адресу: г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40;

10. Ремонт малого спортивного зала УК № 2 МБОУ ЦО № 8 по адресу: г.Тула, ул. С. Перовской д. 40;

11. Ремонт фасада учебного корпуса № 3 МБОУ ЦО № 27 по адресу: г. Тула, ул. Ленина, д. 17;

12. Ремонт асфальтового покрытия, ступенек и отмостки по периметру здания МБОУ ЦО № 27 УК № 4 по адресу: г. Тула, ул. Бундурина д. 3.

В Привокзальном территориальном округе запланированы:

1. Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 39 г. Тула, ул. Оружейная, д. 46а;

2. Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 9 строение 4 г. Тула, ул. Ползунова, д. 23;

3. Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте д.Горюшино, от д. 16 до д. 23;

4. Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте д. Харино, ул. Центральная, от д. № 92 до д. №160;

5. Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте пункте п. Маслово по Белоусовскому бульвару от д. 8 ул. Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром д. 32, ул. Ландышевая от д. 27 до пересечения с ул. Васильковой, ул. Васильковая от д. 2 до пер.;

6. Ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 52 им. В.В. Лапина» по адресу: г. Тула, с. Зайцево, ул. Школьная д. 12.

В Центральном территориальном округе запланированы:

1. Ремонт инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение, узел учета тепловой энергии и теплоносителя, получаемых системой горячего водоснабжения) д. 11, корп. 2 по ул. Кауля в г. Туле;

2. Ремонт инженерных коммуникаций (водоотведение), ремонт отмостки, ремонт подъездов №1, 2, 3 д. 40А по ул. Мезенцева в г. Туле;

3. Реконструкция и строительство сетей газоснабжения в д. Гостеевка г. Тулы;

4. Ремонт фасада (замена оконных блоков на пластиковые) в МБОУ ЦО № 36 по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 62;

5. Ремонт фасада (замена оконных блоков на пластиковые) в МБОУ ЦО № 37 по адресу: г. Тула, ул. Новомосковская д. 5а;

6. Ремонт крыши МАОУ «Лицей № 1» по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 16.