С 10 по 12 января в Туле ограничат движение и остановка на улице Руднева

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-11T11:47:28+03:00

Ограничения связаны с проведением работ по уборке и вывозу снега

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С 10 по 12 января 2019 года, во времч проведения работ по уборке и вывозу снега в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

а) с 21:00 10.01.2019 до 04:00 11.01.2019 по ул. Н. Руднева (нечетная сторона) на участке от Могилевского сквера до ул. Станиславского;

б) с 21:00 11.01.2019 до 04:00 12.01.2019 по ул. Н. Руднева (четная сторона) на участке от Могилевского сквера до ул. Станиславского.