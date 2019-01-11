В Туле задержали мужчину, воровавшего аккумуляторы
В полиции возбуждено уголовное дело
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Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в кражах аккумуляторных батарей.
Злоумышленник причастен к двум хищениях, но не исключена что он мог совершить и другие.
Как выяснилось, 41-летний безработный ранее судимый мужчина похитил аккумуляторы из машин, припаркованных около домов на улицах Пролетарской и Металлургов. Вероятно, что совершая кражи, он преследовал цель продать добытое чужое имущество.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, после чего он был задержан.
В полиции возбуждено уголовное дело.