Две жительницы Новомосковска стали жертвами телефонного мошенничества

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-11T10:53:59+03:00

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествий и просят граждан быть внимательными и не сообщать неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт, даже если собеседники представляются сотрудниками банка

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10 января 2019 года, в Новомосковске были зафиксированы сразу два факта телефонных мошенничеств.

Злоумышленники представились своим жертвам-собеседникам сотрудниками банков, и под этим предлогом, обманным путем, выяснили у потерпевших реквизиты их банковских карт и получили доступ к денежным средствам.

В первом случае 52-летней женщине был нанесен ущерб в размере 13 900 рублей. А жертвой второго мошенничества стала 53-летняя жительница Новомосковска. С ее карты было списано 20 тысяч рублей.

- Полицейские выясняют все обстоятельства происшествий и просят граждан быть внимательными и не сообщать неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт, даже если собеседники представляются сотрудниками банка, - сообщили в региональном УМВД.