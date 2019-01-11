Две жительницы Новомосковска стали жертвами телефонного мошенничества
10 января 2019 года, в Новомосковске были зафиксированы сразу два факта телефонных мошенничеств.
Злоумышленники представились своим жертвам-собеседникам сотрудниками банков, и под этим предлогом, обманным путем, выяснили у потерпевших реквизиты их банковских карт и получили доступ к денежным средствам.
В первом случае 52-летней женщине был нанесен ущерб в размере 13 900 рублей. А жертвой второго мошенничества стала 53-летняя жительница Новомосковска. С ее карты было списано 20 тысяч рублей.
- Полицейские выясняют все обстоятельства происшествий и просят граждан быть внимательными и не сообщать неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт, даже если собеседники представляются сотрудниками банка, - сообщили в региональном УМВД.