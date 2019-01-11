Под Тулой "Форд" насмерть сил пешехода
Мужчина умер на месте автоаварии
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10 января 2019 года, в 20:40 на 67-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.
64-летний мужчина на автомобиле «Ford Escape» наехал на пешехода - 33-летнего мужчину, который передвигался навстречу движения автомобилей, по краю проезжей части дороги, вне населенного пункта, в темное время суток, без световозращающих элементов.
В результате ДТП в Туле пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.