Под Тулой "Форд" насмерть сил пешехода

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-11T10:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

10 января 2019 года, в 20:40 на 67-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

64-летний мужчина на автомобиле «Ford Escape» наехал на пешехода - 33-летнего мужчину, который передвигался навстречу движения автомобилей, по краю проезжей части дороги, вне населенного пункта, в темное время суток, без световозращающих элементов.

В результате ДТП в Туле пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.