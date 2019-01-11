В ДТП с "Ситроеном" и "Опелем" в Туле пострадал четырехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-11T10:44:53+03:00

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10 января 2019 года, в 17:10 на 1-ом километре автодороги «Скуратово – Фалдино – Кишкино» городского округа в Тулы произошло ДТП.

32-летний мужчина на автомобиле «Citroen Berlingo», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Opel Astra», под управлением девушки 26 лет. После удара автомобиль «Citroen» слетел в дороги.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир автомобиля «Citroen» - четырехлетний мальчик. Он в момент происшествия находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском кресле. Малыш был госпитализирован в городскую больницу.