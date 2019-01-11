В Туле "ВАЗ" столкнулся на "встречке" с иномаркой: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-11T11:15:43+03:00

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10 января 2019 года, в 07:55 на 3-ем километре автодороги «Скуратово – Фалдино – Кишкино» городского округа Тулы произошло ДТП.

59-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21063», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Nissan Almera», под управлением мужчины 42 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали: несовершеннолетний пассажир автомобиля «Nissan» - девушка 17 лет, и пассажир автомобиля «ВАЗ» - 52-летняя женщина. Они с различными телесными повреждениями были госпитализированы.