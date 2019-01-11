12 января тульский «Арсенал» отправляется на первый сбор
Он пройдет в Турции
Фото: ПФК "Арсенал"
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В субботу, 12 января 2019 года, футболисты тульского ПФК "Арсенал" отправятся на первый сбор, который пройдет в Турции.
На первом сборе, который пройдет по 23 января, у туляков будут два спарринг-партнера:
- 19 января. Арсенал - Пакш (Венгрия) - 8 место высшей лиги
- 23 января. Арсенал - Ягеллония (Польша) в 11:00 - 4 место высшей лиги
Накануне отправления, в пятницу, 11 января, спорстмены пройдут плановый медицинский осмотр в Москве.