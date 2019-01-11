В Туле 65-летний мужчина похитил кошелек у покупательницы магазина
Полицейские в Туле поймали подозреваемого в совершении кражи.
Как выяснилось, представитель цыганского этноса, ранее судимый за наркопреступления, похитил чужой кошелек.
Жертвой воровства стала 52-летняя женщина. Находясь в магазине, она на короткое время положила кошелек на прилавок и оставила его без внимания. Этим и успел воспользоваться злоумышленник. Забрав чужое имущество, он сбежал.
Сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения и смогли определить приметы подозреваемого. Оказалось, что к хищению причастен 65-летний представитель цыганского этноса, проживающий в Туле.
Подозреваемый был пойман. Похищенное у него изъяли.
Полицейские выясняют все детали произошедшего.