В Туле 65-летний мужчина похитил кошелек у покупательницы магазина

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-11T10:17:31+03:00

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Полицейские в Туле поймали подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, представитель цыганского этноса, ранее судимый за наркопреступления, похитил чужой кошелек.

Жертвой воровства стала 52-летняя женщина. Находясь в магазине, она на короткое время положила кошелек на прилавок и оставила его без внимания. Этим и успел воспользоваться злоумышленник. Забрав чужое имущество, он сбежал.

Сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения и смогли определить приметы подозреваемого. Оказалось, что к хищению причастен 65-летний представитель цыганского этноса, проживающий в Туле.

Подозреваемый был пойман. Похищенное у него изъяли.

Полицейские выясняют все детали произошедшего.