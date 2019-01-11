2019-01-11T08:41:42+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Пушкинской горящий дом тушили 17 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 января в Туле на ул. Пушкинской загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:57.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела половина дома и чердачное помещение. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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