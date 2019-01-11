В Тульской области пожар в нежилом здании тушили 19 человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 января в Новомосковске на ул. Гражданской загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:08.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 13 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В на трех этажах здания сгорел мусор. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.