Тульские кибердружины помогают полицейским выявлять в Интернете экстремистские материалы

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:51:05+03:00

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10 января под председательством Губернатора Алексея Дюмина состоялось совещание по вопросу обеспечения информационной безопасности детей и молодежи в сети «Интернет».

В настоящее время в школах, в правоохранительных органах, в молодежных организациях региона ведется работа, направленная на защиту детей от негативной информации, которую несут деструктивные интернет-ресурсы.

- Наши кибердружины совместно с представителями МВД и ФСБ по Тульской области активно работают над выявлением в сети Интернет материалов экстремистского характера. За последние 4 месяца наша молодежь выявили более 100 таких материалов, которые взяты правоохранительными органами в проработку. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наша молодежь была защищена от деструктивного влияния в социальных сетях, – сказал Алексей Дюмин.

Участники совещания обсудили дополнительные меры обеспечения безопасность детей в Интернете на региональном уровне.