Передвижной стоматологический комплекс отправится в село Поповка Алексинского района

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:32:10+03:00

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15 января 2019 года, состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в с. Поповка Алексинского района с бригадой, состоящей из 4-х сотрудников ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», а именно:

- 2-х врачей стоматологов терапевтического и хирургического профиля;

- медицинской сестры/рентгенолаборанта;

- водителя.

С 11:00 до 15:00 врачами стоматологами будет проведен профилактический осмотр жителей Алексинского района с. Поповка при Поповском ФАП ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. В.Ф. Снегирева» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях методом аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи. Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.