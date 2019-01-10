Передвижной стоматологический комплекс отправится в село Поповка Алексинского района
15 января 2019 года, состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в с. Поповка Алексинского района с бригадой, состоящей из 4-х сотрудников ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», а именно:
- 2-х врачей стоматологов терапевтического и хирургического профиля;
- медицинской сестры/рентгенолаборанта;
- водителя.
С 11:00 до 15:00 врачами стоматологами будет проведен профилактический осмотр жителей Алексинского района с. Поповка при Поповском ФАП ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. В.Ф. Снегирева» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях методом аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи. Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.