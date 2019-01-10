В одном из дворов Тулы нашли труп охранника

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:30:37+03:00

По факту произошедшего в Туле проводится проверка

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Ранним утром 10 января 2019 года, прохожие нашли тело мужчины тело во дворе дома №20 по улице Курковой в Туле.

Труп лежал возле автомобиля.

На место ЧП были вызваны правоохранители.

Оказалось, что 57-летний мужчина работал охранником. Когда он шел домой после смены ему стало плохо, в результате чего он скончался на месте.

По факту произошедшего в Туле проводится проверка. Подробности установят правоохранители.