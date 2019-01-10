В одном из дворов Тулы нашли труп охранника
По факту произошедшего в Туле проводится проверка
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Ранним утром 10 января 2019 года, прохожие нашли тело мужчины тело во дворе дома №20 по улице Курковой в Туле.
Труп лежал возле автомобиля.
На место ЧП были вызваны правоохранители.
Оказалось, что 57-летний мужчина работал охранником. Когда он шел домой после смены ему стало плохо, в результате чего он скончался на месте.
По факту произошедшего в Туле проводится проверка. Подробности установят правоохранители.