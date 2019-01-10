2019-01-10T15:55:34+03:00
Общество

Отловом и временным содержанием бездомных животных в Туле займется ООО «Континент +»

Виктория ЯКУШИНА
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14 января 2019 года в Туле будет заключен муниципальный контракт ООО «Континент +». Именн эта организация стала победителем проведенных аукционных торгов.

В рамках соглашения планируется отлов, лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, стерилизация, лечение и т.д.) в отношении 452 особей безнадзорных животных с учетом их содержания сроком 180 дней на территории приюта организации.

Напомним, что ранее аналогичный контракт был заключен с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника». В рамках контракта произведен отлов 760 безнадзорных животных, из которых 700 особей содержатся в приюте (459 стерилизованы), 60 пристроены.

В целях поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации Тулы размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина». Здесь вы можете ознакомиться с адресом содержания, экстерьером и кратким описанием отловленных безнадзорных животных.

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