В Туле стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:27:11+03:00

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Региональный этап, начинающийся завтра олимпиадой по французскому языку, продолжится до 25 февраля.

Более двух тысяч юношей и девушек примут участие в олимпиадах по 24 предметам, самыми популярными из которых оказались история, литература, биология и мировая художественная культура. В этом году состязания будут проводиться по пяти иностранным языкам: французскому, английскому, немецкому, итальянскому и китайскому.

В 2019 году участников ожидается больше, чем год назад. Все они набрали необходимое количество баллов на муниципальном этапе олимпиады.

Оценивать работы учащихся будет жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих тульских вузов.

Система предметных олимпиад служит выявлению одаренных детей. Всероссийская олимпиада школьников – главное соревнование для старшеклассников, планирующих поступать в вузы. В зависимости от результатов олимпиады они могут получить ряд льгот.

Для победителей предусмотрено материальное поощрение. Победителей и призеров регионального этапа наградят грамотами министерства образования Тульской области, а лучшие участники регионального тура отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Его победители и призеры имеют право льготного зачисления в высшие учебные заведения.

При поступлении в ТГПУ им. Л.Н. Толстого все участники, призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников дополнительно к результатам ЕГЭ получают 3 балла за индивидуальные достижения.

Победители и призеры заключительного этапа ВОШ зачисляются во все вузы без экзаменов на направления подготовки и специальности, соответствующие профилю олимпиады.

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