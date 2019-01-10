2019-01-10T15:16:15+03:00
Общество

В 2018 году в Туле отремонтировали 550 люков смотровых колодцев

Виктория ЯКУШИНА
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В ходе мониторинга состояния улично-дорожной сети Тулы сотрудниками администрации города выявляются случаи просадки люков смотровых колодцев на проезжей части.

Решением данной проблемы служит капитальный ремонт всех элементов конструкции смотрового колодца. Он включает в себя замену стенок из кирпичной кладки на железобетонные стеновые кольца с дальнейшей установкой плиты перекрытия, доборного кольца, люка смотрового колодца.

На территории Тулы работы по поднятию люков смотровых колодцев в уровень с проезжей частью проводятся силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» на негарантийных участках дорог, так и при плановом ремонте автомобильных дорог подрядными организациями, которые в дальнейшем несут гарантийные обязательства.

Указанные работы проводятся круглогодично. В 2018 году в общей сложности были проведены работы по ремонту более 550 колодцев.

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