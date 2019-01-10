В Пролетарском округе прошел рейд по сосулькам

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:12:54+03:00

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МКД в Туле ежедневно обследуются на предмет уборки кровель от снега и наледи.

Сегодня, 10 января, были проинспектированы больше десятка многоквартирных домов, на которых после обнаружения наледи УК свою работу не выполнила в срок.

Метровые сосульки продолжали висеть на кровлях домов на ул. Марата, д. 170 – УК «РСК-71», ул. Немцова, д. 1 – УК «Арсенал», ул. Немцова, д. 7, 9 – УК «Чистый город», ул. Марата, д. 174, ул. Шухова, 10 б, ул. Гумилевской д. 12, 14 – УК «Восход», ул. Волкова 15б, 15в – УК «РЭМС».

Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков потребовал от представителей управляющих компаний незамедлительно убрать сосульки и наледь с кровель указанных домов.

Напомним, уборка сосулек и наледи с кровель многоквартирных домов – зона ответственности УК, либо собственников помещений, если дом находится в непосредственном управлении. При выявлении нарушения на его устранение даются сутки. Согласно закону Тульской области об административном правонарушении юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.