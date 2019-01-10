В Тульской области мужчина украл из частного дома шесть банок меда

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:38:11+03:00

Ему назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы

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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому жителю Кимовска. Он признан виновным в совершении краже.

В один из дней пьяный мужчина в д. Ренево ногой выломал входную дверь частного дома. Внутри он похитил 6 банок меда на общую сумму 2 880 рублей.

Приговором суда с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.