Туляк обокрал супермаркет, угрожая персоналу собакой бойцовской породы

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:29:22+03:00

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Туляк обокрал супермаркет в Советском округе, угрожая персоналу собакой бойцовской породы. Злоумышленник забрал бутылку дорогостоящего алкоголя.

Квартира 29-летнего ранее судимого мужчины находится в том же доме, где расположен супермаркет. Кроме того, сотрудники полиции установили причастность туляка еще к одному случаю хищения из магазина.

Ранее мужчина похищал из того же супермаркета продукты питания, но приходил в торговую точку без животного. Подозреваемый признался в содеянном. Полицейские расследуют обстоятельства деяний.