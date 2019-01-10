Туляк обокрал супермаркет, угрожая персоналу собакой бойцовской породы
Злоумышленник забрал бутылку дорогостоящего алкоголя
Изменить размер текста:
Туляк обокрал супермаркет в Советском округе, угрожая персоналу собакой бойцовской породы. Злоумышленник забрал бутылку дорогостоящего алкоголя.
Квартира 29-летнего ранее судимого мужчины находится в том же доме, где расположен супермаркет. Кроме того, сотрудники полиции установили причастность туляка еще к одному случаю хищения из магазина.
Ранее мужчина похищал из того же супермаркета продукты питания, но приходил в торговую точку без животного. Подозреваемый признался в содеянном. Полицейские расследуют обстоятельства деяний.