Очередной лже-соцработник: жертвой мошенничества в Туле стала 90-летняя пенсионерка

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:51:17+03:00

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В Привокзальном округе Тулы в квартиру к 90-летней постучался мужчина и представился хозяйке жилища работником коммунальной службы. Обманом он смог похитить у женщины 207 тысяч рублей. В полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

- Злоумышленники попадают в квартиры жертв своих противоправных деяний, чаще всего престарелых, под видом работников социальных и коммунальных служб, - отмечают в УМВД России по Тульской области. - Как правило, они предлагают ту или иную услугу или сообщают о необходимости проверки приборов, в результате чего выясняют место хранения сбережений. Затем злоумышленники пользуются невнимательностью хозяев квартиры и тайно забирают чужие деньги. В некоторых случаях преступники подкладывают вместо настоящих купюр так называемые «билеты банка приколов», чтобы жертва не сразу обнаружила отсутствие сбережений.

В УМВД обращают внимание на важность проверки лиц, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище, сообщая о тех или иных новшествах в законодательстве, необходимости проверки показаний счётчиков и т.д., предлагая свою помощь, после чего путём обмана завладевают деньгами.

Полицейские просят граждан быть внимательными и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения признаков мошенничества или кражи.