Утром на улице Сойфера в Туле загорелось здание

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:45:12+03:00

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10 января 2019 года в 08:00 в нежилом здании на улице Сойфера в Туле произошло возгорание.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ПСЧ-4 и ПСЧ-11.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении произошло обгорела электропечь.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.