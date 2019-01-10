Утром на улице Сойфера в Туле загорелось здание
Причина пожара в Туле устанавливается
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10 января 2019 года в 08:00 в нежилом здании на улице Сойфера в Туле произошло возгорание.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ПСЧ-4 и ПСЧ-11.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении произошло обгорела электропечь.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.