2019-01-10T11:26:32+03:00
Экономика

Алексин станет территорией опережающего социально-экономического развития

Рассмотрение документов по присвоению статуса находится на завершающей стадии
Мария ВЛАСОВА
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Алексин станет территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Рассмотрение документов по присвоению статуса ТОСЭР районному центру находится на завершающей стадии.

- Статус территории опережающего социально-экономического развития дает возможность привлекать в город инвесторов с дополнительными преференциями. Поэтому уже сейчас нужно вести работу по их поиску, — подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

Сейчас статусом ТОСЭР наделен Ефремов. На территории зарегистрировано 4 резидента и создано 26 новых рабочих мест. В планах на 2019 год привлечь не менее 3 резидентов и создать 115 новых рабочих мест.

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