36-летний туляк пойман на двух кражах

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:11:39+03:00

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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в кражах.

Известно, что злоумышленник причастен к двум случаям воровства, но не исключено, что были и другие преступления.

Ранее судимый 36-летний туляк был обнаружен, когда с помощью клещей, кусачек и гаечного ключа поздней ночью пытался украсть электрический кабель. Мужчину задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе выяснения обстоятельств его незаконной деятельности полицейские установили причастность злоумышленника к совершенной ранее краже из дачного дома, расположенного неподалеку.

Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.