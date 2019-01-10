В Тульской области будут отбирать одаренных детей в театральную школу «Табакерки»

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:13:44+03:00

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Тульская область станет базовой площадкой в Центральной России по отбору одаренных детей в театральную школу при Московском Театре Олега Табакова. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Тульская область дает старт всероссийскому проекту в Год театра.

В феврале в Туле состоятся первые отборочные туры в «Табакерку». В приемной комиссии – известные артисты театра и кино Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Яна Сексте, Иван Шибанов, Сергей Угрюмов.