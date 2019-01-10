За новогодние праздники в Тульской области произошло 58 пожаров

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:46:52+03:00

Основными причинами пожаров являются: короткое замыкание электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем

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В период проведения новогодних и рождественских праздников на территории Тульской области ЧС не допущено, сообщает региональное МЧС России.

Общая обстановка на территории области оценивалась как стабильная. С 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года органы управления и силы постоянной готовности регионального управления МЧС и подчиненных подразделений были приведены в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

За отчетный период произошло 58 пожаров, из которых 20 являются загораниями. Основными причинами пожаров являются: короткое замыкание электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем.

На территории региона проведено 148 рождественских мероприятий на культовых объектах. На указанных объектах проведены профилактические обследования, проинструктированы ответственные должностные лица, организовано дежурство личного состава Главного управления.

В Новогодние праздники функционировали 4 загородных детских оздоровительных лагеря. Профилактические мероприятия на данных объектах проведены в полном объеме.

Личный состав пожарно-спасательных подразделений для ликвидации последствий ДТП привлекался 40 раз, спасено 39 человек. Из оперативных событий отмечается дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 3 января в 00:44 в Киреевском районе на 210 км трассы М-4, в результате которого пострадало 5 человек.

По данным центра космического мониторинга на территории Тульской области термоточек не зарегистрировано.

За отчетный период силы и средства функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Тульской области на пожары, дорожно-транспортные и иные происшествия реагировали своевременно. Работы по ликвидации их последствий и оказанию помощи пострадавшим выполнены своевременно и в полном объеме.