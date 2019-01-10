10 Янв. 2019 2019-01-10T10:45:33+03:00

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В Тульской области министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений возглавил Александр Бибиков. Ранее он занимал должность председателя контрольного комитета Тульской области.

Контрольный комитет был переименован в министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области с 9 января 2019 года.