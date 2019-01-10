2019-01-10T10:33:41+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «Hyundai» спровоцировала массовое ДТП

Женщина с различными травмами была госпитализирована
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 января в 17.35 на улице Космонавтов в Новомосковске произошло ДТП. 30-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Solaris» столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Mazda 3».

Затем «Hyundai» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21213», под управлением 37-летнего мужчины. «Mazda» въехала в «ВАЗ 21124», за рулем которого находился 28-летний мужчина. В результате ДТП пострадала женщина, водитель автомобиля «Hyundai». Она с различными травмами была госпитализирована.

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