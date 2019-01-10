2019-01-10T10:30:45+03:00
Общество

Уборка улиц и тротуаров Тулы от снега проводится круглосуточно

Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 10 января 2019 года, в работе по уборке улиц Тулы от снега и наледи задействованы 91 единица техники и 136 рабочих.

Вывоз снега ночью произведен с ул. Михеева (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева по одной стороне), ул. Л. Толстого (от пр. Ленина до ул. Свободы по обеим сторонам и от ул. Свободы до ул. Фрунзе по одной стороне), Красноармейского проспекта (от ул. Советской до ул. Дм. Ульянова, с ул. Дм. Ульянова до ул. Фрунзе, от ул. Лейтейзена до ул. Советской), с пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского), ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Оборонной), ул. Менделеевской (от ул. Никитской до Крестовоздвиженской площади), ул. Революции, Денисовский и Черниковский пер.), с остановок на ул. Агеева, ул. Тимирязева, с ул. Вильямса, ул. Макаренко, 9 Мая, с парковочного пространства по ул. Лейтейзена (от ул. Коминтерна до Красноармейского пр., с Красноармейского пр. до ул. Сойфера) и Оружейного переулка, с ул. М. Горького (от ул. Заварной до ул. Курковой).

Днем уборка и вывоз снега продолжается на ул. Октябрьской (от ост. «Аэропорт» до Комсомольского парка), пл. Ленина, ул. Тульского Рабочего Полка, ул. М. Горького (четная сторона), ул. Н. Руднева, ул. Воздухофлотской и ул. Металлургов.

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