2019-01-10T10:29:01+03:00
Общество

Руководители Тулы выразили соболезнования родным Владимира Аверина

Виктория ЯКУШИНА
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В среду, 8 января 2019 года, из жизни ушел почетный и заслуженный строитель России Владимир Георгиевич Аверин.

Свою жизнь он посвятил благородной и созидательной профессии. Отдав более 50 лет работе в строительной сфере, Владимир Георгиевич внес неоценимый вклад в развитие отрасли в нашем регионе. При его непосредственном участии в Туле и области возведено более 2,5 миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов.

За годы работы Владимир Аверин заслужил признание коллег и деловых партнёров. Опытный управленец, энергичный, ответственный руководитель, он всегда был настроен на поиск инновационных решений. Глубокое уважение вызывали его организаторские способности, умение решать задачи в самых сложных экономических условиях.

Многочисленные достижения Владимира Аверина по праву отмечены наградами самого высокого уровня.

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича Аверина.

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