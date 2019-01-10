2019-01-10T10:25:27+03:00
Общество

В Туле выступит «Белорусский государственный академический музыкальный театр»

Виктория ЯКУШИНА
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С 11 по 14 января 2018 года, в Туле выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр».

В эти дни уже в пятый раз пройдет традиционный гастрольный проект «Старый Новый год с Белорусским музыкальным театром». В этом году туляки вновь встретятся с любимыми артистами: заслуженными артистами Республики Беларусь Маргаритой Александрович, Антоном Заянчковским, Василием Сердюковым, артистами Лидией Кузьмицкой, Наталией Дементьевой, Александром Осипцом, Виктором Циркуновичем и многими другими. Все гастроли на сцене — симфонический оркестр под управлением главного дирижера театра, лауреата международного конкурса Юрия Галяса.

Гастрольные спектакли состоятся на сцене Тульского театра драмы:

- 11 января (пятница) в 18:30 - О. Фельцман "Здрасьте, я тётка Чарли!.." 12+

- 12 января (суббота) в 18:30 - И. Штраус "Летучая мышь" 12+

- 13 января (воскресенье) в 18:30 - Ф. Легар "Весёлая вдова" 12+

- 14 января (понедельник) в 18:30 - Новогодний гала-концерт

Для юных зрителей 12 и 13 января в 12:00 - "Бал у Золушки" 6+

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