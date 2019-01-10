Жительница Новомосковска пожаловалась на отсутствие освещения в сквере и пешеходном переходе

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:10:30+03:00

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Жительница Новомосковска пожаловалась на отсутствие освещения в Пушкинском сквере и на пешеходном переходе на пересечении улиц Шахтеров и Октябрьской.

Обращение поступило на имя главы региона еще в октябре. Жительница отметила, что администрация Новомосковска обещала выполнить все работы до конца года, но результата нет. Освещение пешеходного перехода восстановили, а в сквере по-прежнему темно.

По словам главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина, для безаварийной работы освещения сквера требуется замена всей кабельной линии сети. Алексей Дюмин рекомендовал изыскать средства из внебюджетных источников для решения вопроса и выполнить обещания, которые были даны жителям, в ближайшее время.