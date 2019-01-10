В Тульской области в праздники на полигоны вывезли и утилизировали более 125 тысяч кубометров ТКО
9 января состоялось еженедельное оперативное совещание в правительстве региона
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области в праздники на полигоны вывезли и утилизировали более 125 тысяч кубометров ТКО. Цифра на 43 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Также было отмечено, что в настоящее время регоператоры заменили порядка 4 900 мусорных контейнеров и бункеров. До 1 июля заменят еще порядка 17 тысяч. Также перед регоператорами поставлена задача – донести информацию об услугах по вывозу мусора до каждого жителя региона.