2019-01-10T09:28:42+03:00
Общество

В Туле по ул. Баженова обустроят новый пешеходный переход

9 января на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Туле по ул. Баженова в районе пересечения с ул. Шухова обустроят новый пешеходный переход. Он будет находиться в непосредственной близости от центра образования. Обустройство будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий в 2019 году.

Об этом сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов в ответ на обращение жительницы областного центра. Женщина попросила оборудовать пешеходный переход напротив школы № 60. По ее словам, поток машин на данном участке очень большой, школьникам сложно перейти дорогу.

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