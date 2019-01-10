В Туле по ул. Баженова обустроят новый пешеходный переход

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:28:42+03:00

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В Туле по ул. Баженова в районе пересечения с ул. Шухова обустроят новый пешеходный переход. Он будет находиться в непосредственной близости от центра образования. Обустройство будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий в 2019 году.

Об этом сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов в ответ на обращение жительницы областного центра. Женщина попросила оборудовать пешеходный переход напротив школы № 60. По ее словам, поток машин на данном участке очень большой, школьникам сложно перейти дорогу.