В Тульской области сгорел дотла вольер для собак

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:59:24+03:00

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9 января в Суворове на ул. Мичурина загорелся вольер для собак. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:32.

На место происшествия сразу выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Вольер сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.