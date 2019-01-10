В Тульской области потушили пожар в квартире многоэтажки
9 января в Новомосковске на ул. Космонавтов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:16.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В комнате сгорел диван и кресло, закоптились стены и потолок по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.