В Тульской области потушили пожар в квартире многоэтажки

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:52:56+03:00

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9 января в Новомосковске на ул. Космонавтов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:16.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате сгорел диван и кресло, закоптились стены и потолок по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.