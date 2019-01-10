2019-01-10T08:41:55+03:00
Происшествия

В Тульской области горящий муор тушили семь пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 января в п. Приупский Киреевского района загорелся мусор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:48.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, сгорел мусор. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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