В Туле на ул. Бундурина пожарные вывели из огня пять человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:17:43+03:00

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10 января в Туле на ул. Бундурина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:26.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии в 02:27, пожарные приступили к ликвидации горения, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области. С огнем удалось справиться в 03:00.

Пожарные спасли пять человек. В результате происшествия выгорела комната, на балконе обгорели стены и сгорел матрас, закоптились стены, потолок и двери по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.