Тульское Заречье от снега убирают 33 спецмашины

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:01:21+03:00

Также расчистка от снега улиц округа выполняется и ручным способом

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На территории Зареченского округа Тулы проводятся работы по расчистке от снега дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, путепроводов, скверов, разворотных колец, парковочных карманов, придомовых территорий, катков, хоккейных коробок, подходов к пешеходным переходам и тротуарам, территорий, прилегающих к хозяйствующим субъектам. Осуществляется вывоз снега с ул. Октябрьской и ул. М. Горького.

Выполняются работы по удалению снега и наледи с кровель учреждений, организаций, МКД, хозяйствующих субъектов.

Магистральные улицы района обрабатываются противогололедным реагентом, второстепенные улицы Заречья и улицы Ленинского района - пескосоляной смесью.

В работе по расчистке от снега округа задействованы 33 единицы техники и более 50 человек.