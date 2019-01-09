Тульское Заречье от снега убирают 33 спецмашины
На территории Зареченского округа Тулы проводятся работы по расчистке от снега дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, путепроводов, скверов, разворотных колец, парковочных карманов, придомовых территорий, катков, хоккейных коробок, подходов к пешеходным переходам и тротуарам, территорий, прилегающих к хозяйствующим субъектам. Осуществляется вывоз снега с ул. Октябрьской и ул. М. Горького.
Выполняются работы по удалению снега и наледи с кровель учреждений, организаций, МКД, хозяйствующих субъектов.
Магистральные улицы района обрабатываются противогололедным реагентом, второстепенные улицы Заречья и улицы Ленинского района - пескосоляной смесью.
В работе по расчистке от снега округа задействованы 33 единицы техники и более 50 человек.