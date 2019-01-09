В Туле обсудили организацию контейнерных площадок в частном секторе
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В Туле обсудили организацию контейнерных площадок в частном секторе. Тема была затронута 9 января в администрации города на совещании с представителями УК и ресурсоснабжающих организаций.
В частности, поручено проработать типовые решения площадок, согласовать их с региональным оператором по вывозу мусора. Главным управлениям по округам необходимо согласовать места их установки.
Кроме того, в округах необходимо проанализировать места несанкционированных свалок для дальнейшего определения мест вывоза мусора, указанным региональным оператором.