9 Янв. 2019 2019-01-09T16:57:03+03:00

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В Туле обсудили организацию контейнерных площадок в частном секторе. Тема была затронута 9 января в администрации города на совещании с представителями УК и ресурсоснабжающих организаций.

В частности, поручено проработать типовые решения площадок, согласовать их с региональным оператором по вывозу мусора. Главным управлениям по округам необходимо согласовать места их установки.

Кроме того, в округах необходимо проанализировать места несанкционированных свалок для дальнейшего определения мест вывоза мусора, указанным региональным оператором.