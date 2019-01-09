Тульские педагоги стали призерами конкурса «Традиции и инновации в воспитании»
На конкурс «Традиции и инновации в воспитании» было представлено 29 конкурсных материалов из 12 муниципальных образований Тульской области.
Среди призеров областного Конкурса педагоги образовательных организаций города Тулы.
II место заняли:
Пименов Александр Николаевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Центр образования № 8 им. Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова» в номинации «Помоги ближнему»;
Жигулина Ирина Валерьевна, педагог-организатор МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» в номинации «Детские и молодежные творческие инициативы».
III места в номинации «Сохраняя традиции и память» удостоена Каверина Ольга Викторовна, методист МБУДО «Центр внешкольной работы».
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в январе 2019 года.