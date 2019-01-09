2019-01-09T16:28:16+03:00
Общество

За неубранные сосульки тульским управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей

При выявлении нарушения на его устранение даются сутки
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

Сотрудники управления по административно-техническому надзору ежедневно выходят в рейды. Специалисты проверяют уборку наледи и сосулек с кровель зданий.

9 января обследовано больше тысячи многоквартирных домов. В результате выявлено около 280 нарушений. В частности, на ул. Гоголевской, д.84 и д.86.

- В адрес УК направлены требования по их устранению. В случае неисполнения требований в отношении управляющих компаний будут составлены протоколы об административном правонарушении, - пояснил начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев. - Согласно правилам благоустройства города сосульки при их образовании должны сбиваться ежедневно.

При выявлении нарушения на его устранение даются сутки. За неубранные сосульки тульским управляющим компаниям грозит от 100 до 300 тысяч рублей.

С жалобой на неубранные сосульки туляки могут обратиться в управление по административно-техническому надзору администрации Тулы по телефону: 56-00-28.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульское Заречье от снега убирают 33 спецмашины
В Туле обсудили организацию контейнерных площадок в частном секторе
Тульские педагоги стали призерами конкурса «Традиции и инновации в воспитании»
Туляки могут почувствовать себя пилотом «Смерча»
Скорая с пациентом попала в ДТП в Туле
Два первых внедорожника сошли с конвейера китайского автопроизводителя в Тульской области
Тульские инспекторы ГИМС провели разъяснительную работу с любителями зимней рыбалки
Бюджет города Тулы сохранит социальную направленность в 2019 году
Для уборки снега на нескольких тульских улицах ограничат движение и стоянку
На новогодних праздниках в Щекинском районе мужчина с ножом пытался ограбить женщину
В Туле не убирали наледь с кровель многоквартирных домов
Возгорание в квартире в селе Мещерино погасили до приезда пожарных
В деревне Горюшино в Туле загорелся дом
В ночь на 10 января в Туле будут ограничены стоянка и парковка на Льва Толстого
Девять УК Тулы накажут за отсутствие аварийных диспетчерских
В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку
В супермаркете на Рязанской в Туле мужчине стало плохо
В Донском водитель «Газели» сбил ребенка