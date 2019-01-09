За неубранные сосульки тульским управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:28:16+03:00

При выявлении нарушения на его устранение даются сутки

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Сотрудники управления по административно-техническому надзору ежедневно выходят в рейды. Специалисты проверяют уборку наледи и сосулек с кровель зданий.

9 января обследовано больше тысячи многоквартирных домов. В результате выявлено около 280 нарушений. В частности, на ул. Гоголевской, д.84 и д.86.

- В адрес УК направлены требования по их устранению. В случае неисполнения требований в отношении управляющих компаний будут составлены протоколы об административном правонарушении, - пояснил начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев. - Согласно правилам благоустройства города сосульки при их образовании должны сбиваться ежедневно.

При выявлении нарушения на его устранение даются сутки. За неубранные сосульки тульским управляющим компаниям грозит от 100 до 300 тысяч рублей.

С жалобой на неубранные сосульки туляки могут обратиться в управление по административно-техническому надзору администрации Тулы по телефону: 56-00-28.