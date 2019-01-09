Скорая с пациентом попала в ДТП в Туле

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:17:34+03:00

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9 января 2019 года, на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской в Туле произошло ДТП.

Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2110" и "Газель" скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Myslo.

Медики двигались с включенными проблесковыми маячками и везли пациента в тяжелом состоянии.

В результате автоаварии никто не пострадал. Пациент был перемещен в другой автомобиль "скорой".

Причина ДТП в Туле выясняется правоохранителями.