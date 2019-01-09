Скорая с пациентом попала в ДТП в Туле
Причина ДТП в Туле выясняется правоохранителями
Изменить размер текста:
9 января 2019 года, на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской в Туле произошло ДТП.
Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2110" и "Газель" скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Myslo.
Медики двигались с включенными проблесковыми маячками и везли пациента в тяжелом состоянии.
В результате автоаварии никто не пострадал. Пациент был перемещен в другой автомобиль "скорой".
Причина ДТП в Туле выясняется правоохранителями.