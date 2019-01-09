Тульские инспекторы ГИМС провели разъяснительную работу с любителями зимней рыбалки

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:59:02+03:00

В МЧС отмечают, что в зимний период пренебрежение правилами и советами спасателей может стать причиной трагедии

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В целях недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах в период новогодних праздников сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, представителями Тульского отделения Общероссийской общественной организации «ВОСВОД» проводились профилактические рейды и патрулирования.

Так, руководитель подразделения Алексинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области» Дмитрий Бабкин и государственный инспектор Валентина Рябчикова в ходе профилактических рейдов 1 и 7 января провели разъяснительную работу среди любителей зимней рыбалки и напомнили им о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. Граждан проинструктировали, что толщина льда на реке Ока во многих местах по-прежнему намного меньше обычных для этого времени года средних многолетних значений. Кроме того, под большим слоем снега на льду находится вода, поэтому существует риск провала под лед, особенно в русловой части водоема. Рыбакам напомнили о способах спасения провалившихся под лед, а также номера телефонов для вызова службы спасения.

4 января государственным инспекторам ГИМС Игорем Преображенским проведено патрулирование на реке Воронка, в ходе которого гражданам доведены основные правила поведения на водных объектах в зимнее время, виды административных наказаний, предусмотренные за их невыполнение, а также розданы памятки о соблюдении требований безопасности на водоемах.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

- не выходите на тонкий неокрепший лед;

- не проверяйте прочность льда ударом ноги;

- не собирайтесь группами на отдельных участках льда;

- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

- не переходите водоем по льду в запрещенных местах;

- не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;

- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других транспортных средствах вне переправы;

- не оставляйте детей на льду без присмотра.

Помните, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0°С градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен.

Если вы провалились в холодную воду:

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу, одновременно зовя на помощь.

Ползите в ту сторону, откуда пришли, - лед здесь уже проверен на прочность.

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

Телефон единой службы спасения - 112.