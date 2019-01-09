Бюджет города Тулы сохранит социальную направленность в 2019 году

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:50:26+03:00

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Бюджет МО город Тула на 2019 год сохранит социальную направленность в 2019 году. Об этом еще раз напомнил в ходе оперативного совещания заместитель главы администрации по финансово-экономической политике Илья Беспалов.

Так, расходная часть бюджета составит 15,3 млрд рублей, из них 13,975 млрд рублей пойдет на реализацию муниципальных программ.

На отрасли социальной сферы планируется направить в 2019 году 8,4 млрд рублей, большая часть средств пойдет на развитие образования – 7,3 млрд, на развитие культуры – более 687 млн рублей, на физкультуру и спорт – свыше 411 млн.

На благоустройство территорий, поддержание жизнедеятельности главным управлениям по территориальным округам выделят более 220 млн рублей.

Кроме того, запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1,5 млрд рублей на содержание городской территории (на уборку города, содержание средств наружного освещения, детских игровых площадок, комплексное благоустройство, ремонт и содержание дорожной сети и тротуаров, реализацию проекта «Народный бюджет», ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и пр.).

На транспортное обслуживание, ремонт и содержание улично-дорожной сети предусмотрено почти 1,2 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и предупреждения чрезвычайных ситуаций – около 359 млн.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда запланированы расходы в сумме 211,1 млн рублей, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья за счет средств местного бюджета – 38,5 млн.

Предусмотрены ассигнования на осуществление градостроительной деятельности на сумму порядка 1 млрд рублей.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил в течение двух дней провести рабочие совещания с руководителями главных управлений по территориальным округам, структурных подразделений администрации города Тулы с целью детального обсуждения дорожных карт по исполнению бюджета.