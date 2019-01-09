Для уборки снега на нескольких тульских улицах ограничат движение и стоянку

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:47:05+03:00

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Для проведения работ по уборке и вывозу снега в Туле будут введены ограничения движения и стоянки на следующих улицах:

- с 19:30 09.01.2019 до 04:00 10.01.2019 по ул. Михеева на участке от ул. Перекопская до ул. Тимирязева;

- с 21:00 09.01.2019 до 10:00 10.01.2019 по ул. Агеева (четная сторона) и ул. Пушкинская (четная сторона);

- с 22:00 09.01.2019 до 06:00 10.01.2019 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до ул. Фрунзе;

- с 21:00 10.01.2019 до 10:00 11.01.2019 по ул. Агеева (нечетная сторона) и ул. Пушкинская (нечетная сторона).